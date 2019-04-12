Стало известно, как Ляшко наказали за нарушение на выборах 2019

Олегу Ляшко выписали админпротокол за нарушение во время голосования на выборах 2019 / УНИАН

Народного депутата, лидера Радикальной партии, кандидата в президенты на выборах 2019 Олега Ляшко, который не прошел во второй тур избирательной гонки, наказали за то, что во время голосования он показал свой избирательный бюллетень.

Нардепу за нарушение во время голосования выписали административный протокол (предусматривает выплату штрафа), рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков на Киевском форуме по безопасности, пишет Интерфакс-Украина.

Чиновник подчеркнул, что админпротокол должен подтвердить суд.

"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы… Административный протокол ему (Ляшко — Ред.) уже выписан", — отметил глава МВД.

Напомним, 31 марта на выборах президента 2019 Олега Ляшко проголосовал за себя и засветил бюллетень перед камерами. Также политик показывал свой бюллетень во время президентских выборов в 2014 году.

Справка. В Украине прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял действующий президент Петр Порошенко (получил 15,95% голосов). За Олега Ляшко проголосовали 5,48% избирателей.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.