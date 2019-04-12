Стало известно, как Ляшко наказали за нарушение на выборах 2019

12 апреля 2019, 07:55

На нардепа составили админпротокол, документ должен подтвердить суд, отметил Аваков.

На Олега Ляшко составили админпротокол за нарушение во время голосования на выборах 2019
Олегу Ляшко выписали админпротокол за нарушение во время голосования на выборах 2019 / УНИАН

Народного депутата, лидера Радикальной партии, кандидата в президенты на выборах 2019 Олега Ляшко, который не прошел во второй тур избирательной гонки, наказали за то, что во время голосования он показал свой избирательный бюллетень.

Нардепу за нарушение во время голосования выписали административный протокол (предусматривает выплату штрафа), рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков на Киевском форуме по безопасности, пишет Интерфакс-Украина.

Чиновник подчеркнул, что админпротокол должен подтвердить суд.

"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы… Административный протокол ему (Ляшко — Ред.) уже выписан", — отметил глава МВД.

Напомним, 31 марта на выборах президента 2019 Олега Ляшко проголосовал за себя и засветил бюллетень перед камерами. Также политик показывал свой бюллетень во время президентских выборов в 2014 году.

Справка. В Украине прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов президента 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял действующий президент Петр Порошенко (получил 15,95% голосов). За Олега Ляшко проголосовали 5,48% избирателей.

Поскольку никто из кандидатов в президенты в результате выборов 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
бюллетень Олег Ляшко Арсен Аваков выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:55
Стало известно, как Ляшко наказали за нарушение на выборах 2019
07:39
Лазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денег Видео
07:25
"Оценка на выборах 2019": Порошенко раскрыл, почему уволил губернатора Одесчины Видео
07:15
Предвыборная агония: что стоит за заявлением Порошенко о Медведчуке
06:59
У Порошенко есть только два способа победить на выборах мнение
06:44
В мире начала распространяться новая опасная инфекция
06:32
Плоский живот: главные правила борьбы с жиром на животе Видео
06:14
"Унизительно и некрасиво": эксперт рассказал, почему Порошенко достал из нафталина кума Путина
05:48
Какую опасность для здоровья представляет 1-гривневая купюра
05:32
От заморозков до летнего зноя: синоптик рассказал о погоде до лета Видео
05:13
Экспедиция на Марс и путешествия в другие галактики: астролог рассказал о дальнейшем освоении космоса человеком
04:49
Мокрая Ким Кардашьян покрасовалась на обложке Vogue Фото
04:17
Ученые обнаружили останки ранее неизвестного древнего человека
03:36
Вызывает отвращение: журналист объяснил, почему украинцы ополчились против Порошенко Видео
02:51
"Грех небольшой": СМИ рассказали, каким порно любят "баловаться" религиозные люди
02:03
"Шикарная рыжая бестия": Слава Каминская показала пышную грудь в купальнике
01:10
Диетологи назвали самые сытные продукты
00:32
С Днем космонавтики 2019: в чем вклад Украины в праздник и яркие поздравления Фото Видео
00:11
Эксперт назвал главную проблему Порошенко перед вторым туром выборов Видео
00:03
Победы Арсенала, Челси и Бенфики: результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы, фото, видео голов Фото
11 апреля, четверг
23:17
Юная модель умерла от удушения во время BDSM-секса
23:15
Порошенко с Зеленским в прямом эфире устроили перепалку и кинули друг другу вызовы на дебаты Видео
21:45
Аласания в пух и прах разнес идею дебатов Порошенко и Зеленского по телемосту
21:31
У Макрона официально анонсировали переговоры с Порошенко и Зеленским Видео
21:22
"Какая война, когда "Зеленыечеловечки": в Хмельницком поставили борды с толстым намеком на Зеленского: опубликовано фото
20:58
"Безобразное видео": Аваков оценил скандальный ролик с Зеленским и грузовиком Видео
20:57
Омерзительная история: Женщина за деньги сдавала 10-летнюю дочь в секс-эксплуатацию любовнику
20:42
В Киеве радикалы атаковали лесбийскую конференцию: есть пострадавшие
20:22
"Ничего плохого о Зеленском": Экс-"кварталовец" и друг детства шоумена рассказал, почему уехал с пресс-конференции Видео
20:03
Дожди со снегом и морозы в мае: синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны Видео
19:58
"Ударить по нефтепроводам": Лукашенко разозлился на Россию, блокирующую ввоз белорусских продуктов Видео
19:40
Астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко
19:28
Душил и обливал кипятком: зарезавший украинку в США муж несколько дней жил с ее телом Видео
19:25
Стало известно, почему в Украине приостановят оформление биометрических паспортов
19:09
Епифаний спрогнозировал будущее ПЦУ после выборов президента
18:56
Вятрович рассказал о новом государственном празднике в Украине
18:37
В России обвинили Запад во "вмешательстве" в избирательный процесс в Украине Видео
18:30
Что произошло в Судане, и почему это важно мнение Видео
18:24
Несостоявшийся скандал: бывший "кварталовец" и друг Зеленского исчез со своей пресс-конференции
18:10
Надвигаются сразу две мощнейшие магнитные бури апреля 2019: как справиться Видео
17:47
Ответом на базовые экономические вызовы Украины является интеграция в ЕС - Яценюк
17:13
Полиция расследует факты подкупа избирателей в двух областях в пользу "кандидата П" Фото Видео
17:04
Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО - Яценюк
16:59
"Выходят на арену силачи": экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука
16:49
"Какая грудь!": Надя Дорофеева покорила сеть глубоким декольте
16:38
В Украине дали старт работе Высшего антикоррупционного суда Видео
16:35
Яценюк о "Северном потоке-2": Украине не нужны мнимые гарантии о продлении транзита
16:32
"Снова письку выставила": Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат
16:31
Нафтогаз обсчитался с курсом доллара и собрался брать очередной кредит Видео
16:24
Эко-террор норковых ферм под Киевом: местные жители и активисты раскритиковали заявление зоозащитников
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться