"Верят только идиоты": Климкин высказался о глобальном соглашении с Путиным по Донбассу

В глобальное соглашение с Владимиром Путиным относительно Донбасса "верят только идиоты", полагает Павел Климкин / galka.if.ua

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в глобальное соглашение с российским президентом Владимиром Путиным по Донбассу "верят только идиоты".

Знакомые на Западе не верят в такое соглашение, рассказал экс-чиновник в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1.

Климкин добавил, что мир - это когда и Крым, и Донбасс вернутся под контроль Киева, поэтому прекращение огня и шаги относительно Донбассе не стоит называть миром.

"Вот международное соглашение, соглашение нам, конечно, нужно, но в глобальное соглашение с Путиным, я считаю, верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе, в это не верят. То, что нужно работать - безусловно...", - заявил бывший глава МИДа.

"У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти". "У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти". Екс-міністр закордонних справ за президента Порошенка Павло Клімкін несподівано похвалив президента Зеленського за його візит до США в ефірі програми "Право на владу". "На жаль, а може і на щастя в історії Штатів Україна буде пов’язана з Чорнобилем, з Майданом та з імпічментом. На перспективу це нас затягне в дуже негативну спіраль. Але на сьогодні, я вважаю, що президент Зеленський вийшов з цієї ситуації, крім Європи, без втрат і навіть з плюсами". Водночас Клімкін покепкував з обговорень так званої великої мирної угоди. "У глобальну угоду з Путіним вірять тільки ідіоти. Ніхто з тих, кого я знаю на Заході в це не вірять", - сказав він. Докладніше дивіться у відео. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 26 вересня 2019 р.

Ранее помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что может быть подписан масштабный международный договор относительно мира на Донбассе, в частности, подписи под ним могут поставить США, Китай и Германия.