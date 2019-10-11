В большинстве областей Украины назначены местные выборы: названа дата

В Украине на 22 декабря назначены выборы в ОТГ / Reuters

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в пятницу, 11 октября, назначила в большинстве областей Украины на воскресенье, 22 декабря, местные выборы в объединенных территориальных громадах.

Выборы пройдут в 86 ОТГ, говорится на странице Центризбиркома в Facebook.

По данным ЦИК, местные выборы пройдут в одной городской громаде, в 16 поселковых и в 69 сельских.

В каких областях Украины пройдут выборы в ОТГ:

Винницкая - выборы пройдут в 3 ОТГ;

Волынская - в 2 ОТГ;

Днепропетровская - в 5 ОТГ;

Донецкая - в 1 ОТГ;

Житомирская - в 1 ОТГ;

Закарпатская - в 9 ОТГ;

Запорожская - в 8 ОТГ;

Ивано-Франковская - в 6 ОТГ;

Киевская - в 2 ОТГ;

Кировоградская - в 6 ОТГ;

Луганская - в 1 ОТГ;

Николаевская - в 2 ОТГ;

Одесская - в 5 ОТГ;

Полтавская - в 6 ОТГ;

Ровенская - в 9 ОТГ;

Тернопольская - в 4 ОТГ;

Харьковская - в 4 ОТГ;

Херсонская - в 2 ОТГ;

Хмельницкая - в 4 ОТГ;

Черновицкой - в 1 ОТГ;

Черниговской - в 5 ОТГ.

Ранее нардеп от партии президента Владимира Зеленского, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук говорила, что в Украине местные выборы пройдут по плану - в 2020 году, однако не раньше апреля.