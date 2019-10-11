В большинстве областей Украины назначены местные выборы: названа дата

ЦИК решила провести выборы в десятках ОТГ.
Центральная избирательная комиссия на своем заседании в пятницу, 11 октября, назначила в большинстве областей Украины на воскресенье, 22 декабря, местные выборы в объединенных территориальных громадах.
Выборы пройдут в 86 ОТГ, говорится на странице Центризбиркома в Facebook.
По данным ЦИК, местные выборы пройдут в одной городской громаде, в 16 поселковых и в 69 сельских.
В каких областях Украины пройдут выборы в ОТГ:
- Винницкая - выборы пройдут в 3 ОТГ;
- Волынская - в 2 ОТГ;
- Днепропетровская - в 5 ОТГ;
- Донецкая - в 1 ОТГ;
- Житомирская - в 1 ОТГ;
- Закарпатская - в 9 ОТГ;
- Запорожская - в 8 ОТГ;
- Ивано-Франковская - в 6 ОТГ;
- Киевская - в 2 ОТГ;
- Кировоградская - в 6 ОТГ;
- Луганская - в 1 ОТГ;
- Николаевская - в 2 ОТГ;
- Одесская - в 5 ОТГ;
- Полтавская - в 6 ОТГ;
- Ровенская - в 9 ОТГ;
- Тернопольская - в 4 ОТГ;
- Харьковская - в 4 ОТГ;
- Херсонская - в 2 ОТГ;
- Хмельницкая - в 4 ОТГ;
- Черновицкой - в 1 ОТГ;
- Черниговской - в 5 ОТГ.
Ранее нардеп от партии президента Владимира Зеленского, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук говорила, что в Украине местные выборы пройдут по плану - в 2020 году, однако не раньше апреля.