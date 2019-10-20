"Слабак": глава Киевской ОГА подал в отставку

Михаил Бно-Айриян подал в отставку / Facebook/Mykhailo Bno-Airiian

Глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, назначенный на должность в начале июля, подал президенту Украины заявление об отставке.

По информации, заявление об отставке, которое Бно-Айриян обнародовал в соцсети, датировано 20 октября.

"Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА", - сказано в документе.

О причинах такого решения Бно-Айриян не сообщает. При этом в комментарии к сообщению он процитировал отрывок произведения "Сад Гетсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

По словам журналиста Сергея Лещенко, отставке предшествовала массированная информационная кампания, которую вела группа Коломойского против губернатора, который являлся ставленником спикера ВР Дмитрия Разумкова.

"Цена вопроса - потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине", - отметил Лещенко в своем телеграм-канале.

На фейсбук-странице Бно-Айрияна украинцы интересуются причиной отставки, в то же время некоторые граждане, наоборот, язвят.

"Шо всё, реформатор", - спросил Дмитрий Дмитриев.

"Не хочет, походу, вместе со всей зеленью в Ростов этой зимой валить", - отметил Александр Коваленко.

"Слабак", - лаконично сказал Виталий Приходько.

Отметим, Михаил Бно-Айриян (Киевская область) – журналист, с 2018 года - заместитель директора ГП НЭК Укрэнерго по коммуникациям и международном сотрудничестве. По образованию дипломат. В свое время работал в посольстве Украины в России, а затем советником министра иностранных дел Константина Грищенко. В 2016 году боролся за пост губернатора Житомирской области.

Читайте также"Порошенко будет биться до крови": журналист прокомментировал смену главы Киевской ОГАНапомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций, в то числе и кандидатуру Михаила Бно-Айриян на должность главы Киевской ОГА.