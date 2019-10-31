"Крым - часть России": Земан пригласил в Прагу пособников оккупантов

Милош Земан признал Крым частью РФ / Reuters

В понедельник, 28 октября, в Чехии президент страны Милош Земан в крепости Пражский Град принял делегацию пророссийских "активистов" из захваченного Россией Крыма.

Делегация из Крыма в Праге посетила церемонию по случаю 101-й годовщины со Дня образования Чехословакии, сообщает Denik N.

По данным издания, на мероприятии Земан заявил, что "Крым - часть России".

Мероприятие посетили "шишки" из крымскотатарская общественная организация Къырым Бирлиги, которая поддерживает оккупантов и не признана в Европейском Союзе.

Напомним, в 2017 году Милош Земан говорил, что аннексия Крыма Россией является завершенным делом, а для Украины будет какая-то компенсация - в финансовой форме или нефтью и газом.