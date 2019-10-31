"Крым - часть России": Земан пригласил в Прагу пособников оккупантов

Пражский Град посетили члены пророссийской крымской организации.
В понедельник, 28 октября, в Чехии президент страны Милош Земан в крепости Пражский Град принял делегацию пророссийских "активистов" из захваченного Россией Крыма.
Делегация из Крыма в Праге посетила церемонию по случаю 101-й годовщины со Дня образования Чехословакии, сообщает Denik N.
По данным издания, на мероприятии Земан заявил, что "Крым - часть России".
Мероприятие посетили "шишки" из крымскотатарская общественная организация Къырым Бирлиги, которая поддерживает оккупантов и не признана в Европейском Союзе.
Напомним, в 2017 году Милош Земан говорил, что аннексия Крыма Россией является завершенным делом, а для Украины будет какая-то компенсация - в финансовой форме или нефтью и газом.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.