Нехватка воды в Севастополе: у оккупантов похвастались возможным выходом

В Севастополе для обеспечения водоснабжения хотят использовать еще три скважины / КиевВласть

В захваченном Россией Крыму в городе Севастополь признали проблемы с водоснабжением и похвастались возможным выходом из ситуации - хотят использовать еще три скважины.

Для Севастополя нереально опресненять морскую воду - это слишком энергозатратно и дорого, рассказал журналистам директор подконтрольного оккупантам Водоканала города Николай Перегуда на конференции водоканалов, пишет Крым.Реалии.

По его словам, сейчас Чернореченское водохранилище заполнено на две трети объема - в нем 43 млн тонн воды.

"Опреснение морской воды - это нереально для Севастополя", - заявил пособник оккупантов.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный КрымНапомним, "постпред Крыма" при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что "власти" полуострова готовят обращение к руководству РФ с просьбой инициировать переговоры с властями Украины относительно обеспечения Крыма питьевой водой.

До того, как РФ захватила Крым, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу, таким образом Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. После захвата Крыма украинская сторона устроила водную блокаду - прекратил подачу воды на полуостров.