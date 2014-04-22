Западные СМИ о жизни в захваченном Россией Крыму: разруха и неизвестность

Российская аннексия Крыма привела к тому, что жители полуострова оказались в условиях разрухи, каждодневных проблем и неизвестности, ожидающей их впереди.

Такой вывод делает корреспондент американского издания The New York Times Нил Макфаркхар, статью которого публикует Инопресса.

Через месяц после молниеносной аннексии жители Крымского полуострова обнаружили, что живут не столько в новом государстве, сколько в состоянии постоянного замешательства. "Как они теперь понимают, объявить о переменах было гораздо проще, чем действительно их совершить", - отмечает журналист, который посетил захваченную Россией территорию.



"Очень немногие институты в сегодняшнем Крыму работают нормально. Большинство банков закрыты. Отделы регистрации недвижимости - тоже. Импорт продовольствия осуществляется бессистемно. Некоторые иностранные компании, вроде McDonald's, свернули свои представительства", - говорится в статье. Есть и более зловещие перемены. "Отряды самообороны" без официальных полномочий устраивают внезапные инспекции на вокзалах и других пунктах въезда.



В действительности смена государства привнесла разруху практически во все аспекты жизни, отмечает издание. Каждый день крымчанам требуется что-то новое: водительские права и автомобильные номера, страховки и рецепты, паспорта и школьные программы. Россияне, хлынувшие на полуостров в поисках выгодных сделок с землей и других возможностей, также удручены логистическими и бюрократическими препонами.



На более глубинном уровне жители Крыма терзаются фундаментальными вопросами своей идентичности - и это более замысловатый процесс, чем смена паспорта. "Я не могу сказать себе: "Окей, теперь я перестану любить Украину и начну любить Россию", - приводит автор статьи слова преподавателя Таврического национального университета Натальи Ищенко. - Я чувствую себя так, словно мое сердце раскололось надвое. Это очень трудно психологически".



"Чепуха!" - заявила корреспонденту Елена Юрченко, министр курортов и туризма Автономной республики Крым. По ее словам, все проблемы - "это мелкие вопросы, которые вполне решаются по мере возникновения". "Это может вызвать определенное сопротивление у ленивых людей, которые не хотят идти вперед", - добавила она.



"Для крымчан каждый день полон неизвестности", - продолжает корреспондент. Из-за туманных, неряшливых правил сократились поставки продовольствия. Закрылись не только рестораны McDonald's, но и, например, и супермаркеты немецкой сети Metro. "Большинство международных компаний стремятся избежать санкций в других местах за то, что работают в Крыму", - объясняет журналист.



Объявивший о планах по превращению Крыма в Мекку азартных игр, Кремль установил официальный срок для окончания переходного периода - 1 января 2015 года. По словам Путина, первоначальная стоимость "всех крымских программ" составит в этом году 2,85 млрд долларов, но с учетом обещаний Кремля, касающихся всех сфер - от инфраструктуры до удвоения пенсий, ожидается, что окончательный счет за аннексию сильно превысит эту сумму.



"Российские законы оставили за бортом некоторые социальные группы, - отмечает Макфаркхар. - Например, в России запрещено использование метадона для лечения героиновой зависимости. Из-за сокращения местных запасов ежедневная доза для 200 пациентов местной клиники была сокращена вдвое".



"Для нас это смерть", - заявил корреспонденту 40-летний бывший наркоман Александр. Не зная, что в России метадон под запретом, он голосовал за присоединение к РФ.



"Сложно перечислить все неработающие ветви власти, - констатирует журналист. - Судебные дела заморожены, потому что судьи не знают, какие законы применять. Стандартные процедуры, вроде анализа ДНК, должны теперь проводиться в Москве, а не в Киеве".



Местные юристы, чье образование теперь стало бесполезным, штудируют учебники по российскому праву, продираясь через незнакомые термины. "Я не смогу конкурировать с молодыми юристами, которые приедут из России с дипломами по российскому праву", - жалуется Ольга, 25-летняя аспирантка в области украинского медицинского права.



"Может быть, мне стоит собрать чемодан и уехать в Майами, - усмехается она. - Я смеюсь, но это не совсем шутка. Я хочу жить в свободной стране. Хотя мне как юристу тут интересно, пусть и немного необычно".

Напомним, в России аннексию Крыма, решение о которой принимал лично Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжают называть законной.