"Заигрывание с оккупантами": в Украине запротестовали из-за встречи крымских "активистов" с Земаном

Правительство Чехии призвали воздержится от контактов с представителями оккупационной власти в Крыму

Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест из-за участия в официальных мероприятиях в Праге представителей псевдо-крымскотатарской организации Къырым бирлиги, подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым.

В заявлении украинских дипломатов говорится о том, что эти действия рассматриваются как очередная провокация, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины.

Кроме того, также указывается на попытку помешать развитию украинско-чешских отношений.

"Заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованием, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению", - подчеркивается в заявлении украинского посольства в Чехии.

Украинские дипломаты выразили надежду, что в дальнейшем правительство Чехии воздержится от любых контактов с представителями оккупационной власти в Крыму и ее марионеточными организациями.

Напомним, 28 октября президент Чехии Милош Земан принял делегацию пророссийских "активистов". На мероприятии Земан заявил, что "Крым - часть России".