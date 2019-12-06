"Закаленные, опытные, несокрушимые": Зеленский поздравил защитников Украины с праздником

Владимир Зеленский поздравил защитников Украины с праздником / president.gov.ua

В пятницу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский поздравил защитников украинского государства с их праздником - сегодня отмечается День Вооруженных Сил Украины.

Президент подчеркнул, что украинская армия стала гораздо крепче, а украинцы - "закаленные, опытные и так же несокрушимы", говорится в видеообращении главы государства, опубликованном на его странице в Telegram.

Зеленский поблагодарил бойцов от имени всех украинцев за мирные города и села.

День Вооруженных Сил Украины - поздравление президента:

"Дорогі наші захисники! Усі хто відважно боронить Батьківщину на суші, воді та в повітрі. Ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки, та ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні - в День Збройних Сил (України - Ред.) - кожен українець від усього серця каже вам: "Дякую". За Вашу доблесть, хоробрість та витримку. За наші мирні міста, наші мирні міста села, за спокійний сон та чисте небо.

Ми вся пам’ятаємо як складно було п’ять років тому. Наша армія багато чого не мала, але ми вистояли. Бо мали найголовніше - волю і непереможний дух, тому що захищаємо рідну землю. Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні…".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине после достижения мира армия не перестанет быть приоритетом властей. Президент подчеркнул, что Киев хочет достичь мира дипломатическим путем.