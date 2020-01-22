"До сих пор теряем граждан": Зеленский в Давосе рассказал, когда закончится война на Донбассе

Зеленский в Давосе рассказал о войне на Донбассе / Офис президента

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе обвинил Россию в аннексии территорий и озвучил условие для прекращения войны на Донбассе.

По словам Зеленского, шесть лет назад Россия "захватила" часть украинской территории. Кроме того, президент Украины подчеркнул, что война на Донбассе также идет в течение шести лет.

"Вот такая у нас с вами новая нормальность", — добавил Зеленский.

При этом глава украинского государства обратил внимание на то, что после нормандской встречи в Париже в декабре огонь на Донбассе так и не прекратился.

"Мы пока не смогли полностью прекратить огонь и до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю", – подчеркнул он.

Также Зеленский уточнил, что верит в то, что войну получится закончить.

"Вижу свет. Но не в конце тоннеля. А просто вижу свет", - заявил президент, сообщили в Офисе президента.

Отметим, в соцсетях выступление Зеленского на форуме в Давосе вызвало неоднозначную реакцию. Одни хвалят его за то, что он назвал вещи своими именами, другие считают, что он не был подготовлен.

"Президента, даже самого умного, надо готовить к публичным выступлениям на таком уровне, как Давос.А в нашем случае надо просто заставлять учиться, проверять знания, тестировать по тематике ЕС, инвестиционного климата, военные действия в Донбассе.Это все звучит безнадежно, хочется просто переждать, пока закончится это президентство", - высказался блогер Евгений Ихельзон.

"Слова красивые, а Порох не сидит...и никаких изменений в лутшую сторону я не ощутил", - сказал некто под ником Божий Ярослав.

"О чем он вообще? О, наконец-то вспомнил про войну. Слава Богу. Пусть называет вещи своими именами!!!", - добавила Анна Саутина.

Читайте также"Две половинки одной жопы": в Госдуме рассказали о желании в "ДНР" и "ЛНР" мираНапомним, ранее сообщалось, в ходе официального визита в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

По информации, президент заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле гибели малазийского Боинга МН17.