Смертельный рейс МН17: Зеленский в Давосе откровенно поговорил с премьером Нидерландов

Зеленский в Давосе поговорил с Марком Рюгге / Офис президента

В ходе официального визита в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

По информации, президент заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле гибели малазийского Боинга МН17.

"Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц. Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества", - сказано в сообщении Офиса президента.

Также Зеленский обсудил с Рютте ракетный удар по украинскому самолету в Иране и подчеркнул, и поблагодарил за соболезнования.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за гибель украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - сказал Зеленский.

Добавим, что видео выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе активно обсуждается украинцами в соцсетях.

"Надзвичайно влучно і доречно,щодо стурбованості і занепокоєння Європейськими державами.Досить сміливий,професійний і правдивий виступ Президента України", - считает Мирон Коваль.

"Дуже надіємось , що комік перевершить досягнення багатьох попередніх наших політиків", - пишет Ведмедь Александр.

"Розмова ні прощо, але гордий за Зеленського, що він хоче в Європу, а не навпаки", - отметил Андрей Смижак.

Читайте также"Настало время": Зеленский в Давосе сделал дерзкое предложение ЕСНапомним, 10 января министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд озвучила информацию службы военной разведки и информации страны, согласно которой самолет МАУ в небе над Тегераном сбила иранская ракета.

"Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - цитирует ее NOS.