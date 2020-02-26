"Ты не народный депутат": украинец накинулся на "слугу народа"

Александр Куницкий попал в конфликт / скриншот

Нардеп от Слуги народа Александр Куницкий вступил в словесную перепалку со случайным проходим, во время которой ему не давали пройти и угрожали "ответом за все".

Соответствующее видео опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

На кадрах видно, что мужчина не дает пройти нардепу. Народный избранник возмущается, мол, он – народный депутат и требует, чтобы ему дали пройти. Мужчина в ответ говорит, что тот стал депутатом благодаря Владимиру Зеленскому.

"Ты – не народный депутат. Послушай, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народными депутатами", – возмущается мужчина, обращаясь к парламентарию.

Ранее Главред писал, что экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко назвал действующую власть "проститутками" и нахамил народному депутату фракции Слуга народа Галине Янченко.

Червоненко начал с того, что обратился к ней на "ты", и назвал "красивой женщиной" и девушкой". Потом выдвинул обвинение нардепу в том, что она и ее семья якобы живут живут на деньги Сороса, а он якобы сам зарабатывает. Когда нардеп попыталась ему ответить, экс-чиновник в агрессивной форме заявил, что она и ее "шобла" ничего кроме смеха не делали.

Напомним, Евгений Червоненко не впервые критикует правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Ранее он обвинял Кабмин в том, что его члены не могут выполнять свои предвыборные обещания.