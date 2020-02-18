"Мне женщины рот не затыкали": Червоненко назвал власть "проститутками" и нахамил нардепу

Червоненко вступил в конфликт с нардепом от Слуги народа / УНИАН

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко назвал действующую власть "проститутками" и нахамил народному депутату фракции Слуга народа Галине Янченко.

Как пишет сайт телеканала 112 Украина, Червоненко начал с того, что обратился к ней на "ты", и назвал "красивой женщиной" и девушкой". Потом выдвинул обвинение нардепу в том, что она и ее семья якобы живут живут на деньги Сороса, а он якобы сам зарабатывает. Когда нардеп попыталась ему ответить, экс-чиновник в агрессивной форме заявил, что она и ее "шобла" ничего кроме смеха не делали.

На это "слуга народа" ответила, что Червоненко, будучи у власти, лишил страну шансов, экс-чиновник начал кричать: "Не смей, девочка! Не смей, двочка, болтать!". Потом назвал действующую власть "проститутками".

Среди его высказываний присутствовали такие как: "Я не давал вам слово" и "Мне женщины рот не затыкали".

И в конце концов заявил, что его оппонентке нужно "научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу".

После этого Янченко покинула студию, сказав, что не намерена участвовать в этом "цирке".

Отметим, это далеко не первая скандальная выходка экс-чиновника.

Ранее Червоненко раскритиковал нынешнюю верхушку страны, а главу Кабмина Алексея Гончарука прямо назвал "сознательным идиотом".

В прямом эфире украинского телевидения чиновник заявил о том, что теперешние чиновники руководят страной гораздо хуже, чем их предшественники времен президентства Петра Порошенко.

"Они считают, что на хайпе и на безысходности они получили тот мандат, и тот, кто пришел, — это части дьявольского плана", — утверждает Червоненко.

Напомним, Евгений Червоненко не впервые критикует правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Ранее он обвинял Кабмин в том, что его члены не могут выполнять свои предвыборные обещания.