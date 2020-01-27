"Сумашедший и сознательный идиот": Червоненко распек на все корки Гончарука

Евгений Червоненко / УНИАН

Экс-нардеп и бывший глава украинского Министерства транспорта Евгений Червоненко (ранее устроивший ссору в прямом эфире с Ларисой Ницой) раскритиковал нынешнюю верхушку страны, а главу Кабмина Алексея Гончарука прямо назвал "сознательным идиотом".

В прямом эфире украинского телевидения чиновник заявил о том, что теперешние чиновники руководят страной гораздо хуже, чем их предшественники времен президентства Петра Порошенко.

"Они считают, что на хайпе и на безысходности они получили тот мандат, и тот, кто пришел, — это части дьявольского плана", — утверждает Червоненко.

Экс-министр в жесткой манере подверг критике подход украинских топ-чиновников к ситуации с Укрзализныцей. Более того, Червоненко предположил, что премьер Гончарук страдает от заболеваний психики.

"Нас учили по глазам различать агрессивных, сумасшедших. Он сознательный идиот, без совести, у которого нет образования, нет ответственности", — подытожил экс-министр.

Напомним, Евгений Червоненко не впервые критикует правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Ранее он обвинял Кабмин в том, что его члены не могут выполнять свои предвыборные обещания.