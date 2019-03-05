"Пузатый дядька в растянутом свитере": Ницой и Червоненко устроили ссору в прямом эфире

Скандальный политик и не менее скандальная писательница затеяли жесткую перебранку.
Скандальный политик, бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в весьма развязной форме укорил писательницу Ларисе Ницой (известную беспощадной борьбой за чистоту украинского языка) за ее внешний вид.
Инцидент произошел в украинском телеэфире, когда Ницой сошлась в словесной схватке с кандидатом в президенты Украины Евгением Мураевым.
Внезапно Червоненко, который начал расхваливать политика и жестко раскритиковал Ницой за якобы несоблюдение вечернего дресс-кода.
"Книжки госпожи Ницой никто не покупает. Я иногда интересуюсь, как и протоколом тоже. Кстати, с открытыми носками [на туфлях - Главред] в вечернее время — это против протокола ходить в обуви", — высказался одиозный политик.
Через некоторое время Ницой опубликовала на своей странице в Facebook полную запись эфире с нападками Червоненко.
"Выкладываю на память. У меня были дебаты с Мураевым о Евровидении и языке. И здесь свои пять копеек вставил Червоненко. Не пузатому дядьке в растянутом свитере Червоненко мне указывать, как одеваться и что носить. Как все было (полная версия) и почему меня лучше не трогать", — звеня словесной сталью, написала она.
Напомним, ранее Ницой поскандалила с копами из-за русского языка, а также выдала ругательную тираду из-за скандала с украинским нацотбором на Евровидение.