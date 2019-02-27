"Полицейское чмо": Ницой поскандалила с копами из-за русского языка

Лариса Ницой / Скриншот видео с tsn.ua

Писательница Лариса Ницой, известная свой ярой и рьяной борьбой за украинский язык, через свою страницу в Facebook рассказала о конфликте, который у нее произошел с сотрудниками Нацполиции.

По словам Ницой, она вызвала полицейских, чтобы те зафиксировали попытку взлома ее жилья и повреждения, нанесенные подсобному помещению.

Однако писательницу вывел из себя тот факт, что правоохранители по телефону говорили с ней на русском языке. В выражениях она не стеснялась, использовав фразы "полицейское чмо", "а "вы мне и дальше тулите свой язык".

В конечном итоге, на вызов к Ницой так никто и из полиции и не приехал и она была вынуждена вызывать мастера, который бы отремонтировал все повреждения, нанесенные взломщиком.

Напомним, ранее Ницой обрушилась на Министерство образования с новыми обвинениями, а также назвала украинцев "быдлом" за любовь к русской "попсе"