Ницой назвала "лекарство" для Украины от масштабного вторжения России

Легализации оружия может спасти Украину от масштабного вторжения РФ, сказала Лариса Ницой / Скриншот видео с youtube.com

Украинская писательница Лариса Ницой полагает, что Украину от полномасштабного вторжения Российской Федерации может спасти введение разрешения свободно владеть огнестрельным оружием.

Чтобы избежать разных перестрелок, нужно ввести очень четкий механизм регулирования легализации оружия, — кто может его иметь, как им пользоваться, рассказали литератор в эфире Oboz TV.

Собеседница подчеркнула, что население нашей страны необходимо вооружить.

"Почему в Швейцарии, где нет войны, все вооружены до зубов? Попробуй сейчас сунуться туда!...", — заявила она.

Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.