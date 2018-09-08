"Русский мир головного мозга". Ницой предупредила русскоязычных украинцев об опасности

Русскоязычным людям грозит "вирусная инфекция русский мир головного мозга", считает Лариса Ницой / Скриншот видео с youtube.com

Украинская писательница Лариса Ницой утверждает, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга".

Украинский язык является прививкой от "русского мира", написала литератор на своей странице в Facebook.

"Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции "русский мир головного мозга". Не все русскоязычные им больные. Однако они — слабое звено, уязвимое. Слабее и уязвимее, чем украиноязычные", — отметила автор.

По ее мнению, "украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус — русскую песню, русский фильм". "Русскоязычный этого не замечает. Этот вирус — уже часть человека. Человек — носитель. Сначала человек говорит на русском языке, а потом вирус захватывает его мозг. Человек начинает смотреть на мир глазами россиянина", — добавила Ницой.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович назвал российских авторов-исполнителей песен — Владимира Высоцкого и Виктора Цоя симпатичными, изысканными, а также респектабельными "щупальцами русского мира".