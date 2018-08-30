"Хочется кого-то отметелить": Ницой ополчилась против Минобразования

Лариса Ницой / "Телеканал 112"

В украинской школе чрезмерное количество уроков по точным наукам, заявила скандальная писательница Лариса Ницой.

Она также на примере своего сына рассказала о количестве уроков в школе по точным наукам и украинской литературе.

"Меня достала школа. До печенок. Иногда хочется ворваться (не в школу, нет) в Министерство образования и кого-то отметелить. Я — гуманитарий. Мой муж — гуманитарий. Мой сын — гуманитарий. Он учится в английской специализированной школе — гуманитарной. Беру свеженькое расписание уроков своего гуманитария. В неделю: четыре (!) раза — математика. Три (!) раза — физика. Один (!) раз — украинская литература. Серьезно?!" — пишет писательница в Facebook.

При этом Ницой подчеркнула, что в ее жизни практически никогда не пригодились знания, полученные при изучении точных наук, поскольку они избрали профессии, в которых это не нужно.

"Пусть мы учились в советской школе-муштре. А сейчас же уже новая школа, украинская! У меня вопрос, почему у моего сына, гуманитария, нет уроков риторики или ораторского мастерства? Почему у него, гуманитария, нет уроков психологии, чтобы учиться распознавать конфликт и предотвращать его или учиться строить дружеские отношения? Или это не нужно в жизни?" — пишет Ницой.

По ее словам, некоторые предметы в школьной программе нужны только для получения аттестата.

"Он будет сидеть с репетиторами над ненавистными предметами! Потому что эти предметы влияют на бал аттестата, который нужен при поступлении. Я уже молчу о деньгах, которые надо тратить на репетиров по ненавистным предметам, которые никогда в жизни не понадобятся", — считает она.

По ее мнению, Минобразования мучает детей и отбирает у них детство.

"Я не против уроков физики или математики (алгебры, геометрии) как в целом, так и для детей, кому это дано, которые эти уроки любят и которым это надо! У нас есть дети-изобретатели! Но для чего этими предметами мучить будущих журналистов, актеров, дипломатов, писателей? За что? За что Минобразования так мучает наших детей? За что вы отбираете у них детство, убиваете их время? Нам, родителям, не нужны колонии строгого режима по содержанию там наших детей на неинтересных, ненужных уроках", — добавила Ницой.

Напомним, ранее Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье.