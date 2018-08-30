"Хочется кого-то отметелить": Ницой ополчилась против Минобразования

30 августа 2018, 12:30

Меня достала школа, пишет скандальная писательница.

Ницой
Лариса Ницой / "Телеканал 112"

В украинской школе чрезмерное количество уроков по точным наукам, заявила скандальная писательница Лариса Ницой.

Она также на примере своего сына рассказала о количестве уроков в школе по точным наукам и украинской литературе.

"Меня достала школа. До печенок. Иногда хочется ворваться (не в школу, нет) в Министерство образования и кого-то отметелить. Я — гуманитарий. Мой муж — гуманитарий. Мой сын — гуманитарий. Он учится в английской специализированной школе — гуманитарной. Беру свеженькое расписание уроков своего гуманитария. В неделю: четыре (!) раза — математика. Три (!) раза — физика. Один (!) раз — украинская литература. Серьезно?!" — пишет писательница в Facebook.

При этом Ницой подчеркнула, что в ее жизни практически никогда не пригодились знания, полученные при изучении точных наук, поскольку они избрали профессии, в которых это не нужно.

"Пусть мы учились в советской школе-муштре. А сейчас же уже новая школа, украинская! У меня вопрос, почему у моего сына, гуманитария, нет уроков риторики или ораторского мастерства? Почему у него, гуманитария, нет уроков психологии, чтобы учиться распознавать конфликт и предотвращать его или учиться строить дружеские отношения? Или это не нужно в жизни?" — пишет Ницой.

По ее словам, некоторые предметы в школьной программе нужны только для получения аттестата.

"Он будет сидеть с репетиторами над ненавистными предметами! Потому что эти предметы влияют на бал аттестата, который нужен при поступлении. Я уже молчу о деньгах, которые надо тратить на репетиров по ненавистным предметам, которые никогда в жизни не понадобятся", — считает она.

По ее мнению, Минобразования мучает детей и отбирает у них детство.

"Я не против уроков физики или математики (алгебры, геометрии) как в целом, так и для детей, кому это дано, которые эти уроки любят и которым это надо! У нас есть дети-изобретатели! Но для чего этими предметами мучить будущих журналистов, актеров, дипломатов, писателей? За что? За что Минобразования так мучает наших детей? За что вы отбираете у них детство, убиваете их время? Нам, родителям, не нужны колонии строгого режима по содержанию там наших детей на неинтересных, ненужных уроках", — добавила Ницой.

Напомним, ранее Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
школа Минобразования Лариса Ницой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:45
Родственники Кобзона подтвердили смерть артиста
13:41
"ЕС смотрит на нас и тихонько ужасается": эксперт объяснил, почему Украина рассорилась с соседями
13:20
Иосиф Кобзон: биография Видео
13:18
В обменниках Киева подскочила стоимость доллара и евро
13:17
Умер Иосиф Кобзон - СМИ
12:58
Стало известно имя нового героя шоу "Холостяк - 9": жаркие фото и интересные факты Фото
12:45
Геращенко поделилась тревожной информацией о голодающих Сенцове и Балухе Видео
12:30
"Хочется кого-то отметелить": Ницой ополчилась против Минобразования
12:22
Незамысловатый реванш пацанов, или Главный вывод из продажи Newsone мнение
12:19
Пояс для спины: особенности воздействия и правила применения
12:15
В Киеве произошла необычная авария: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
12:14
"Забыла, сколько ей лет?": Мадонна засветила пушистое интимное место на пикантном фото
11:54
Роковой прыжок с крыши дома: в Украине появилась еще одна жертва "Момо" - СМИ
11:49
"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
11:44
Зачем Портнов купил Newsone мнение
11:35
Под Днепром легковушка на переходе убила девочку и скрылась Видео
11:18
"Как же это мило": Светлана Лобода растрогала фанатов архивным фото с округлым животом
11:10
"Итальянская модель": политолог пояснил, как решить вопрос Донбасса
11:08
Названы знаки Зодиака, которые станут самыми ответственными родителями
10:58
Девушка дня Instagram: сексапильная спортсменка родом из Днепра Евгения Мосиенко Фото
10:51
"Е**ные бандеры": на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за украинского языка Видео
10:27
В Беларуси продают глобусы с российским Крымом Фото
10:05
"Губошлепная дура": Собчак отреагировала на критику со стороны Лимонова стебным видео Видео
09:58
"Угроза инсульта": врачи советуют Ротару отказаться от выступлений
09:35
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на первые выходные осени
09:26
В Одессе скончался сценарист "Городка" и "Джентльменов"
09:10
Политолог сказал, когда Россия начала планировать аннексию Крыма
08:56
В США рассказали о новом вооружении для Украины
08:45
"А где муж, развелись уже?": Ани Лорак покрасовалась в сексуальном платье
08:33
Чем Россия заплатит за военные авантюры Кремля мнение
08:28
В Киеве вооруженный мужчина взял в заложники четверых детей
08:20
Избили продавца, подожгли помещение. В Киеве напали на книжный магазин
07:56
Стало известно, когда суд в Лондоне примет решение в деле по "долгу Януковича"
07:48
Почему Порошенко решил разорвать "дружбу" с Россией мнение
07:26
"Рвотные рефлексы": в Сети обсуждают новость о том, что Портнов стал руководителем NewsOne
06:56
Мода на Бога: зачем украинские чиновники обзаводятся личными церквями мнение
06:34
Какой знак Зодиака притягивает деньги
06:15
"Опять сиси": Анна Седокова похвасталась пышным бюстом
05:43
"Москва задумала войну со всей планетой": эксперт назвал цель крупнейших военных учений РФ
05:19
Ученые рассказали, какие правила здорового образа жизни на самом деле смертельно опасны
04:51
На Одесчине мальчика нашли мертвым в кастрюле
04:18
Новая солистка "ВИА Гры" поделилась пикантным фото, и рассказала, был ли у нее интим с девушкой
03:10
В Николаеве вместо стены в туалете поставили прозрачное стекло Фото
02:33
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
02:01
"Красная шапочка устала". Ксения Собчак поделилась снимком в странной позе
01:28
Якутию шокировал необычный дождь из насекомых Видео
00:47
Футболист из Мексики превратил свой гол в "Шоу Бенни Хилла"
00:18
В Госдепе отреагировали на информацию о возможных закупках Украиной ПВО у США
29 августа, среда
23:49
Порошенко попал в топ-5 чиновников, на которых "записано" больше всего фирм и компаний - СМИ
23:32
В США прощаются с Джоном Маккейном - опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять