"Украинцы должны взять власть за ж*пу": Ницой разразилась тирадой из-за скандала нацотбора на Евровидение

Ницой полагает, что за провальный нацотбор должны ответить чиновники / Скриншот видео с youtube.com

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой возмутилась, что НОТУ вынудила украинцев выбирать победителя нацотбора на Евровидение-2109 среди коллаборационистов.

"Украинцы взяли Общественное ТВ за ж*пу и добились справедливости - коллаборационисты на Евровидение не поедут. Но украинцы должны взять еще и власть за ж*пу и уволить виновных, которые втянули Украину в международный скандал с Евровидением, и принесли Украине репутационные потери": написала она в Facebook.

Писательница требует забрать лицензию на проведение нацотбора у телеканала СТБ, уволить руководство Общественного ТВ и министра культуры Украины.

"Именно отсутствие государственной политики Министерства культуры в сферах культуры и искусств привело к цепной реакции", - считает она.

По мнению Ницой, украинцы одержали победу, не позволив поехать на конкурс исполнителям, которые не понимают запросов общества страны, которая пребывает в состоянии войны.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Позже Maruv пояснила, что отказалась от участия в Евровидении от Украины из-за кабальных условий контракта.