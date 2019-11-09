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"В стране быдло и баклажаны, а я хороший": экс-министр шокировал украинцев заявлением о распаде страны

9 ноября 2019, 11:22

Червоненко обвинил украинское правительство в том, что оно не может выполнять предвыборные обещания.

Червоненко предрек Украине распад
Червоненко предрек Украине распад / скриншот из видео

Бывший народный депутат и экс-министр транспорта Евгений Червоненко, который ранее оскорбил Надежду Савченко, назвав ее "дурой" и "безграмотной дочерью кухарки", во всеуслышание предрек Украине распад.

По мнению Червоненко, Украина может разделиться на несколько стран.

"Мы идем по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, потому что есть атомные электростанции. Но мы расползаемся. Вместо того, чтобы определить приоритеты… вы цель поставьте. Монополия на силу должна быть только у государства. Потому что начинается "свадьба в Малиновке", - отметил Червоненко в эфире телефанала NewsOne.

Также Червоненко уточнил, что при таком развитии событий на Донбассе, Львов и Закарпатье выйдут из состава государства  - "они скажут – а чем мы хуже?".

По словам Червонекно, распад страны возможен по причине того, что Киев не умеет решать поставленные задачи.

Ко всему Червоненко обвинил украинское правительство в том, что оно не может выполнять предвыборные обещания.

Отметим, под видео украинцы пишут, что не особо верят словам Червоненко.

"Вроде бы верные вещи говорит Червонец, но почему я перестаю ему верить, не пойму", - пишет Олег Здорнов.

"Евгений, честный ты наш, никого не боюсь... 34:00 назвал всех премьеров, и даже воровку на -доверии Тимошенко -лучшего премьера (по твоей версии). а, Н.Я Азаров где???? Государственник, настоящий патриот своей страны, умнейший человек. Что сил не хватило?", - высказался некий Герг Мосин.

"Сколько пафоса Альфредыч, самолюбования ))) популизма и пустословия. Почитайте об это мужчине в "Украина Криминальная" за 2007 , тот еще страдалец за народ! Для полноценного отдыха же на пирсе в Балаклаве, в яхт-клубе Gold Symbol за 500 у.е. в месяц, пришвартована личная яхта губернатора "Sun seeker", которую он приобрел за 2.5 млн. долларов в одноименном клубе г. Одессы. Если погода благоприятствует "праведник" со спутницами отправляется в море поразвлечься", - обратил внимание пользователь Сети под ником Делай Добро.

"В стране быдло и баклажаны, а я хороший в прошлом гонщик. Я не разрываю на себе вышиванку где на груди татуировка трезубец! Я смотрю на неньку с надеждой", - добавил некий пользователь Сети.

Читайте также"Пузатый дядька в растянутом свитере": Ницой и Червоненко устроили ссору в прямом эфиреРанее в прямом эфире украинского телевидения случилась драка между нардепом из фракции БПП Алексеем Гончаренко и бывшим главой Минтранса и связи Украины Евгением Червоненко. Конфликт вспыхнул в ходе разговора об украинских военнопленных. Слово за слово, Червоненко назвал Гончаренко "Иудой", а тот ответил: "Ты, закрой рот, перебежчик!".

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