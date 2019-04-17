Помянув Иуду и Януковича: опубликовано видео драки Гончаренко и Червоненко в прямом эфире

Алексей Гончаренко и Евгений Червоненко / скриншот из видео

В прямом эфире украинского телевидения случилась драка между нардепом из фракции БПП Алексеем Гончаренко и бывшим главой Минтранса и связи Украины Евгением Червоненко.

Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube. Конфликт вспыхнул в ходе разговора об украинских военнопленных. Слово за слово, Червоненко назвал Гончаренко "Иудой", а тот ответил: "Ты, закрой рот, перебежчик!".

Далее нардеп заявил, что экс-министр изначально был поклонником Леонида Кучмы, потом Виктора Ющенко, в 2010-м − Виктора Януковича, а сейчас точно поддерживает Тимошенко.

Затем оба политика вскочили с места и устроили потасовку. Ведущим программы пришлось вызывать охрану. Однако словесная перепалка между Гончаренко и Червоненко продолжилась и далее.

Напомним, ранее Алексей Гончаренко устроил публичную драку с другим нардепом - Вадимом Ивченко, ав прямом эфире с одиозной писательницей Ларисой Ницой.