Кулеба сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО

Украина в НАТО / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сделал новое заявление о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По его словам, наличие временно оккупированных территории не станет препятствием.

При этом он указал, что Украина может стать членом НАТО даже с оккупированных Донбассом и аннексированным Крымом.

"Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о стратегической важности Черноморского региона для НАТО, в контексте противодействия РФ, которая аннексировала украинский полуостров Крым.