Вызовы из-за аннексии Крыма: глава НАТО ошарашил заявлением

Столтенберг сделал громкое заявление из-за аннексии Крыма / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о стратегической важности Черноморского региона для НАТО, в контексте противодействия РФ, которая аннексировала украинский полуостров Крым.

"Черное море является стратегически важным для НАТО. Альянс постоянно присутствует в Черном море, у нас там есть союзники - Болгария, Румыния и Турция, и важные партнеры - Украина и Грузия. Мы увеличили наше присутствие в Черноморском регионе в воздухе, на море и на суше", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО тесно сотрудничает с Украиной, чтобы помочь ей справится вызовами в сфере безопасности, обусловленными незаконной аннексией Крыма.

Отметим, в соцсетях последние заявления Столтенберга активно комментируют.

"Пусть тот Столтенберг рассказывает эти басни,своим глупым ПЛЕБЕЯМ пролетариями. Украина уже и полностью, находится в окружении РОССИЙСКИХ ВОЙСК.А так же Чёрное море уже контролируется РФ.И ни какое НАТО, УЖЕ НЕ СМОЖЕТ С МОРЯ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЦЕВ", - убежден пользователь Сети.

, ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг снова "наехал" на Российскую Федерацию. По его словам, действия Кремля подрывают стабильность и безопасность.

"Они (учения Защитник Европы 2020, - ред.) не направлены против какой-либо конкретной страны. Их цель - показать способность (США, - ред.) быстро развернуть американские силы в Европе для защиты союзников альянса в случае необходимости. НАТО - оборонительный альянс, и учения носят оборонительный характер", - цитирует Столтенберг Deutsche Welle.