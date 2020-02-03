"Для защиты союзников": Столтенберг "наехал" на Россию

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг снова "наехал" на Российскую Федерацию. По его словам, действия Кремля подрывают стабильность и безопасность.

"Они (учения Защитник Европы 2020, - ред.) не направлены против какой-либо конкретной страны. Их цель - показать способность (США, - ред.) быстро развернуть американские силы в Европе для защиты союзников альянса в случае необходимости. НАТО - оборонительный альянс, и учения носят оборонительный характер", - цитирует Столтенберг Deutsche Welle.

При этом он указал, что масштабные маневры не направлены в отношении какого-то конкретного государства.

"Мы не ищем противостояния с Россией, но реальность на данный момент такова, что действия этой страны сказались на стабильности и безопасности", - подчеркнул генсек.

Как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Европе с Россией нужно поддерживать жесткий диалог, что возможно лишь при условии крепких трансатлантических связей.