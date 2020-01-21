  1. Главная
  3. Мир

Жесткий диалог: в НАТО указали, как Европе вести себя с Россией

21 января 2020, 23:22

Столтенберг дал указания Европе по взаимоотношениям с Россией.

Столтенберг
Столтенберг / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что с Европе с Россией нужно поддерживать жесткий диалог, что возможно лишь при условии крепких трансатлантических связей.

"В НАТО, как вы знаете, мы реализуем двуединый подход к России: сдерживание и оборона и диалог. Между ними нет противоречия, ведь, в зависимости от того, насколько мы сильны, объединены и непреклонны, мы можем разговаривать с Россией, которая является нашим соседом, с которым мы должны поддерживать отношения. Такой диалог с Россией не свидетельство нашей слабости, это признак нашей силы. И мы нуждаемся США и Канаде ... чтобы обеспечить необходимые способности для надежной обороны и сдерживания", - сказал руководитель Альянса во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента.

Он добавил, что особое значение сотрудничество между Европой и Северной Америкой приобретает в вопросах контроля над вооружениями.

Ранее в НАТО рассказали, доверяют ли версии о сбитии украинского Боинга в Иране ракетой.

НАТО Йенс Столтенберг
Сейчас вы просматриваете новость «Жесткий диалог: в НАТО указали, как Европе вести себя с Россией». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:34
Рвануло не по-детски: в жилом доме Днепра взорвалась граната
23:23
В Укрборонпроме представили первый украинский военный квадрокоптер Видео
23:22
Жесткий диалог: в НАТО указали, как Европе вести себя с Россией
23:14
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош
23:01
Смертельный коронавирус из Китая: симптомы, жертвы и распространение
22:47
В США зафиксирован первый случай опасного коронавируса из Китая
22:37
Реал готов вернуть свою звезду в его бывший клуб
22:22
В комиксах DC появится темнокожий Бэтмен
22:07
Легенда УПЛ покинул Карпаты - у клуба серьезные финансовые проблемы
21:48
В Чернигове порномодель отсудила у полиции 270 тысяч гривен
21:31
В Киеве резко ухудшится погода - водителей предупредили об опасности
21:28
Динамо подало иск на бразильский клуб из-за своего легионера
21:15
Эксперты рассказали, сколько страны ЕС потеряют из-за сделки США и Китая
21:00
Крымскотатарский телеканал ATR под угрозой закрытия - в чем причина
20:56
Украинским школьникам будут рассказывать о деккомунизации
20:29
Весь салон в дыму: самолет Ryanair загорелся в воздухе
20:18
Барселона хочет заменить Суареса звездой Арсенала
20:16
В Минздраве озвучили меры профилактики для защиты от коронавируса из Китая
20:00
В Москве Путин утвердил новое правительство Мишустина: полный состав
19:55
"Душили и угрожали": под Ровно напали на активистку с ребенком - подробности
19:43
Украина обошла Россию в рейтинге лучших футбольных лиг мира
19:42
"Как вы будете объяснять своим детям": Грета Тунберг выругала богачей на форуме в Давосе Видео
19:41
Эксперт сравнил оценил разницу между зарплатами украинских и западных чиновников
19:27
Звезда Шахтера может перейти в Арсенал
19:20
Превентивная мера: КНДР закрыла границу из-за ужасного вируса
19:02
В Украине впервые за три года обнаружили птичий грипп
18:55
Новые правила выдачи кредитов в Украине: что изменилось
18:31
Барселона подписала одноклубника Зозули
18:28
Россиян пугают опасным украинским психокультом
18:26
"Под склады или для скота": специалист оценил идею Малюськи о распродаже тюрем
18:19
Динамо отстранило врача из-за допинг-скандала с Бесединым
18:03
Джиджи Хадид голая показала грудь на страницах российского глянца Фото
18:00
Модный маникюр 2020: красивый маникюр животный принт и нежный нюд фото Фото
17:59
Мир наизнанку 2020: раскрыта страна 11 сезона
17:47
У сына день рождения: Зеленского заметили в магазине игрушек
17:45
Ого, подорожало: в Украине в судах подняли цены на разводы - детали
17:38
Умерла Галина Шумова: причины смерти, биография, фото
17:27
Челси - Арсенал: где смотреть центральный матч тура АПЛ
17:20
Обзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
17:17
Кулеба рассказал, почему Украина уже не претендует на таможенный союз с ЕС
16:16
Неведомый вирус наступает: в Китае уже шесть человек испустили дух Видео
16:16
У Путина новый скандал: налоговая открыла охоту на Петросяна и Степаненко
15:59
"Булка в шортах, эпиляция ок": Светлана Бондарчук соблазняет развратным фото
15:56
В РФ тюрьмы лучше: экс-узник Кремля Карпюк оценил "ужасы" украинских СИЗО
15:55
Обзор боевика Плохие парни навсегда: старые кони против борозды Фото Видео
15:48
По следам гиперлупа: в Мининфраструктуры пофантазировали о поездках в Одессу за полтора часа
15:43
Лукашенко выкрутился: Беларусь будет закупать нефть через Украину Видео
15:20
Пикси 2020 – грандиозная женская стрижка, которая изменит жизнь - фото Фото
15:18
Brussels Ukraїna Review – новое европейское издание об Украине новости компании
15:14
Шахты закроют: Оржель призвал детей горняков искать другое место работы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять