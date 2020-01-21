Жесткий диалог: в НАТО указали, как Европе вести себя с Россией

Столтенберг / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что с Европе с Россией нужно поддерживать жесткий диалог, что возможно лишь при условии крепких трансатлантических связей.

"В НАТО, как вы знаете, мы реализуем двуединый подход к России: сдерживание и оборона и диалог. Между ними нет противоречия, ведь, в зависимости от того, насколько мы сильны, объединены и непреклонны, мы можем разговаривать с Россией, которая является нашим соседом, с которым мы должны поддерживать отношения. Такой диалог с Россией не свидетельство нашей слабости, это признак нашей силы. И мы нуждаемся США и Канаде ... чтобы обеспечить необходимые способности для надежной обороны и сдерживания", - сказал руководитель Альянса во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента.

Он добавил, что особое значение сотрудничество между Европой и Северной Америкой приобретает в вопросах контроля над вооружениями.

Ранее в НАТО рассказали, доверяют ли версии о сбитии украинского Боинга в Иране ракетой.