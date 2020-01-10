"Стало "спусковым крючком": Столтенберг "поблагодарил" РФ за аннексию Крыма

Йенс Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил причины усиления коллективной обороны НАТО. По его словам, это стало возможным из-за аннексии Российской Федерацией Крыма.

"Черноморский регион является важным для НАТО. Мы помним, что стало "спусковым крючком" для адаптации НАТО и укрепления коллективной обороны в течение нескольких прошлых лет – это была незаконная аннексия Крыма, которая произошла именно в Черном море", – заявил генсек Альянса на брифинге в Брюсселе после встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, передает Укринформ.

При этом он отметил, что НАТО усилило воздушное патрулирование и военно-морское присутствие в регионе. Кроме того, было усилило присутствие в пределах передовых сил в странах на восточном фланге Альянса.

Как ранее сообщал Главред, Эстония в Совбезе ООН намеренна постоянно оставлять на повестке дня проблему аннексии Россией у Украины полуострова Крым.