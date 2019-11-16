Признать аннексию Крыма: в России рассвирепели из-за слов Помпео

Заявление Помпео об аннексии Крыма взбесило депутата Госдумы РФ / Reuters

Слова госсекретаря США Майка Помпео о разнице в признании аннексии Россией Крыма и Голанских высот за Израилем зацепили депутата Государственной думы РФ от Крыма Руслана Бальбека, который ранее заявил, что Киев демонстрирует мастер-класс по бесперспективным искам.

Бальбек в ответ громогласно заявил, что Соединенные Штаты игнорируют международное право.

"Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги", — заявил Бальбек.

При этом депутат подчеркнул, что США готово признать захват территорий и свержение власти, если это происходить по "благословением" Вашингтона.

"Во время американской экспансии мы видим лишь попрание международных норм, разруху и ничем не оправданную жестокость", --подчеркнул депутат, передает РИА "Новости".

Читайте также"Никогда не признаем": Генсек НАТО гаркнул на Россию из-за аннексии КрымаНапомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео объяснил "разными фактическими обстоятельствами" то, почему США признали за Израилем Голаны, однако не согласились с аннексией Крыма, совершенной Россией весной 2014 года.

По информации, Помпео отметил, что это разные ситуации. При этом госсекретарь США добавил, что в мире много "спорных мест" и обстоятельств, однако не уточнил, какие из них стали решающими для Соединённых Штатов.

"Существует набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат. Там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь.