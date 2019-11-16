Признать аннексию Крыма: в России рассвирепели из-за слов Помпео

Соединенные Штаты игнорируют международное право, убежден депутата Госдумы РФ Бальбек.
Слова госсекретаря США Майка Помпео о разнице в признании аннексии Россией Крыма и Голанских высот за Израилем зацепили депутата Государственной думы РФ от Крыма Руслана Бальбека, который ранее заявил, что Киев демонстрирует мастер-класс по бесперспективным искам.
Бальбек в ответ громогласно заявил, что Соединенные Штаты игнорируют международное право.
"Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги", — заявил Бальбек.
При этом депутат подчеркнул, что США готово признать захват территорий и свержение власти, если это происходить по "благословением" Вашингтона.
"Во время американской экспансии мы видим лишь попрание международных норм, разруху и ничем не оправданную жестокость", --подчеркнул депутат, передает РИА "Новости".
Читайте также"Никогда не признаем": Генсек НАТО гаркнул на Россию из-за аннексии КрымаНапомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео объяснил "разными фактическими обстоятельствами" то, почему США признали за Израилем Голаны, однако не согласились с аннексией Крыма, совершенной Россией весной 2014 года.
По информации, Помпео отметил, что это разные ситуации. При этом госсекретарь США добавил, что в мире много "спорных мест" и обстоятельств, однако не уточнил, какие из них стали решающими для Соединённых Штатов.
"Существует набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат. Там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.