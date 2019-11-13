"Нужно признание Америки": в РФ едко высказались в адрес Украины

Госдума / "ТВ Центр"

В Государственной думе Российской Федерации отреагировали на решение ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ и заявление украинского МИД Украины о том, что Москва будет отвечать по обвинениям в финансировании терроризма. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что Киев демонстрирует мастер-класс по бесперспективным искам.

"Без сомнения, этот яркий, эффектный, но абсолютно бесполезный юридический жест Украины будет похоронен в международных судах, но зато к нему привлечено внимание прессы. И получается, что официальный Киев опять на волне медийности", - цитирует депутата RT.

При этом он уверен, что Москва не будет оправдываться или выплачивать компенсации.

"Впрочем, я уверен, украинские чиновники сами не верят в эффективность своих исков, но, видимо, надеются под этот хайп попросить денег у Запада на судебные издержки", - отметил Бальбек.

Также он считает, что заявление МИД Украины лишь часть информационной кампании по дискредитации Кремля.

"Мол, воюет на Донбассе, ущемляет права крымских народов — и в целом она тоталитарное государство. При этом официальному Киеву нужно, что называется, признание Америки: ведь если эта информационная кампания завершится успехом, значит, против России могут быть введены новые санкции, а этот вариант Киев будет рассматривать как свою победу", - подытожил депутат.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму.