"Победа со счетом 5:0": Россия ответит за крушение MH17 и финансирование терроризма в Крыму - МИД Украины

Зеркаль заявила, что РФ ответит за финансирование терроризма в Крыму / УНИАН

Россия будет отвечать в Гаагском суде по обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая ранее призвала мировое сообщество оказать давление на РФ в связи с задержанием кораблей в Керченском проливе.

"Мы одержали победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян. Это поле международного права и дипломатии... В этом году это уже вторая наша победа", - заявила Зеркаль в ходе брифинга 12 ноября, во вторник.

При этом Зеркаль подчеркнула, что суд пришел к выводу, о котором украинская сторона его просила - не допустить попыток России уклониться от ответственности.

"Россия должна будет отвечать по каждому пункту обвинения, поданному украинской стороной. Конечно, Россия может вернуться к своей обычной практике и "правовой гимнастике", - отметила Зеркаль.

По словам Зеркаль, украинская сторона просит установить факт нарушения и компенсировать все убытки.

"Мы просим суд установить нарушения, прекратить их и компенсировать все убытки. Наше моральное обязательство доказать, что Россия виновата в крушении MH17, в поставках оружия, благодаря которому были совершены террористические акты в Мариуполе, Краматорске, Харькове", - отметила Зеркаль.

К слову, малайзийский пассажирский лайнер Boeing 777, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на территории "ДНР" 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Предположительно самолёт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук" принадлежавший неизвестной стороне военного конфликта на Юго-востоке Украины. Многие страны Запада во главе с США немедленно обвинили ополченцев и Россию, которая поддерживает непризнанные республики в произошедшем. Россия же возложила вину на украинскую сторону приводя аргументы о непричастности ополчения к трагедии.

Читайте такжеЗам Климкина увольняется: Зеркаль объяснила, почему уходит из МИДНапомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге в рамках принятого решения признал себя обладающим юрисдикцией рассматривать спор Украины против России о нарушении Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

По информации, решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Уточняется, что суд пока не признал Россию виновной, а лишь принял решение относительно юрисдикции. Это означает, что инстанция сможет в будущем рассматривать вопрос касательно толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе.

Судьи отклонили аргументы России, которая утверждала, что конвенция о терроризме не применима к ее помощи боевикам на Донбассе. В будущем суд начнет непосредственное рассмотрение данного вопроса.