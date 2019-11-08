В Гааге суд ООН огласил победное решение по делу Украины против России

Украинские дипломаты добились положительного решения в суде ООН / Фото: Facebook/Елена Зеркаль

Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага в рамках принятого решения признал себя обладающим юрисдикцией рассматривать спор Украины против России о нарушении Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщает Европейская правда, решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Уточняется, что суд пока не признал Россию виновной, а лишь принял решение относительно юрисдикции. Это означает, что инстанция сможет в будущем рассматривать вопрос касательно толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе.

Судьи отклонили аргументы России, которая утверждала, что конвенция о терроризме не применима к ее помощи боевикам на Донбассе. В будущем суд начнет непосредственное рассмотрение данного вопроса.

Читайте такжеСуд ООН в Гааге: в МИД пообещали разбить аргументы РФ по иску Украины"Дело Украина против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека", - прокомментировал решение суда министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как известно, Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года. РФ обвиняют, в частности, в предоставлении оружия, сбивании самолета Малазийских авиалиний, обстрелах Мариуполя и Краматорска, уничтожении гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи, взрыве во время мирного собрания в Харькове и многих других злодеяниях.

Напомним, адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что Россия может объявить в розыск освобожденных из российского плена украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.