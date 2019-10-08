"Трибунал, Гаага": Сенцов дал ООН информацию для международных судов против РФ

Олег Сенцов / УНИАН

Олег Сенцов, освобожденный из российских застенков после пятилетнего заключения во время большого обмена 7 сентября режиссер-крымчанин, предоставил сотрудникам Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем заключении.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Мониторинговой миссии ООН.

"Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?", – заявил Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов встретился с президентом Эммануэлем Макроном и подарил тому памятный сувенир из российской колонии. До этого режиссер публично поделился своей маленькой мечтой по поводу президента РФ Владимира Путина.



