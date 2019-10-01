Сенцов подарил Макрону памятный сувенир из российской тюрьмы. Фото

Олег Сенцов и Эммануэль Макрон / facebook.com/oleg.sentsov

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов сделал президенту Франции Эммануэлю Макрону незабываемый подарок. Так, глава французского государства получил памятный сувенир из российской тюрьмы.

"Он (Эммануэль Макрон, - ред.) спросил про тюрьму, но я не стал об этом говорить - теперь есть вещи и поважнее. Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России", - написал Сенцов в Facebook.

При этом бывший узник Кремля отметил, что большинство политзаключенных в России – крымские татары, которые попали в тюрьму из-за своих политических или религиозных убеждений.

"Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных", - подытожил Сенцов.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с бывшим политическим узником Кремля, украинским режиссером и писателем Олегом Сенцовым.