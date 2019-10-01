Сенцов встретился с Макроном и рассказал ему о планах

Эммануэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым / кадр из видео

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с бывшим политическим узником Кремля, украинским режиссером и писателем Олегом Сенцовым.

Встреча прошла в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Французский лидер и Сенцов общались около получаса, встреча проходила в присутствии журналистов. Макрон спросил, продолжает ли Сенцов писать книги, тот ответил утвердительно.

"Да, естественно. Творческий путь - это еще одна моя дорога, я про нее не забываю, но сейчас это отодвинулось…", - ответил режиссер, добавив, что собирается продолжить снимать кино. Затем журналистов попросили покинуть зал.

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Свою последнюю книгу Маркетер Сенцов написал за 11 дней полтора года назад, а презентовал 22 сентября во Львове в рамках Форума издателей. В сборнике рассказов описываются 90-е годы, когда режиссер поступил в университет на специальность маркетинг.

Режиссер был освобожден 7 сентября в результате российско-украинского обмена пленными и заключенными. Он провел в российской тюрьме более 5 лет. Сам Макрон неоднократно обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить Сенцова.

Напомним, 26 сентября Сенцов встретился с группой депутатов Бундестага.