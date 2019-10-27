Захват украинских моряков: адвокат предупредил о новой подлости РФ

Захваченные РФ украинские моряки вернулись домой / УНИАН

Адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что Россия может объявить в розыск освобожденных из российского плена украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.

По его словам, после освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, причем этим делом занимается только он.

Полозов сообщил, что сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела и напомнил, что моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"Дело не прекращено, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, чтобы это дело прекратить в целом", – добавил адвокат украинских моряков в комментрии Крым.Реалии.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными. Среди освобожденных оказались украинские моряки, захваченные РФ в Керченском проливе.