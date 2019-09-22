Освобожденный моряк встретился с корабельной собакой Джесси: трогательное видео

Джесси была рада встрече / Фото: facebook.com/oleksandra2501

Вернувшийся домой в результате обмена пленными украинский моряк Сергей Чулиба встретился с собакой Джесси, которая была вместе с ним во время захвата кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Всех причастных к этому событию поздравляю!" — написал адвокат Николай Полозов, который координировал защиту украинских моряков, когда они были в российском плену.

Собаку Джесси, которая находилась на буксире "Яны Капу" во время захвата украинских кораблей ФСБ России в ноябре 2018 года, отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Теперь бывший узник Кремля и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки.

Джесси была очень рада встрече с хозяином после долгой разлуки и не скрывала эмоции.

Нарешті зустрілися... Опубликовано Евгений Дядив Пятница, 20 сентября 2019 г.

Как ранее сообщалось, во время захвата украинских моряков в плен в Керченском проливе на буксире Яны Капу собака по кличке Джесси укусила одного из атакующих сотрудников ФСБ за ногу.