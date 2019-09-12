Капитан Яны Капу рассказал, как корабельная собака покарала российских ФСБшников

Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук детально и четко рассказал об инциденте, который произошел во время захвата в Керченском проливе.
24 ноября, во время захвата украинских моряков в плен в Керченском проливе на буксире Яны Капу собака по кличке Джесси укусила одного из атакующих сотрудников ФСБ за ногу.
Соответствующее заявление сделал командир буксира Олег Мельничук во время пресс-конференции в четверг, 12 сентября. По его словам, когда российские ФСБшники обыскивали капитанскую каюту, собака спряталась. Но в решающий момент Джесси выскочила из засады и впилась зубами россиянину в ногу.
"Она наверное поняла, кто и что, и начала действовать как нужно", — рассказал Мельничук.
К слову, Джесси через восемь месяцев россияне вернули семье украинского военнопленного моряка Сергея Чулибы, которая проживала на Херсонщине.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские моряки и политзаключенные, которые 7 сентября вернулись в Киев в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, получат новые паспорта.