Бессмертный рассказал об "огромной ошибке" Зеленского

10 сентября 2019, 17:10

Моряков не нужно было обменивать, полагает экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Владимир Зеленский при обмене пленными допустил огромную ошибку, полагает Роман Бессмертный - Обмен пленными
Владимир Зеленский при обмене пленными допустил огромную ошибку, полагает Роман Бессмертный / president.gov.ua

Бывший представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе Роман Бессмертный считает, что во время обмена пленными 2019 президент Владимир Зеленский допустил огромную ошибку.

Включение захваченных в плен россиянами 24 украинских моряков не нужно было включать в списки для обмена, поскольку РФ и так должна была их освободить, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По его словам, украинский лидер хотел сделать как лучше, а в результате объединил желание освободить моряков-украинцев и других наших соотечественников.

"…При этом он забыл, что Россия и без того безусловно должна освободить моряков, потому что есть соответствующее решение трибунала (решение Международного морского трибунала - Ред.)", - подчеркнул Бессмертный.

Читайте такжеОбмен пленными 2019: Порошенко "примазался" к успехуСобеседник добавил, что за неисполнение решения трибунала не сразу, но наступают серьезные санкции, а это могло бы помочь расширить круг союзников Киева и базу для давления на Москву. 

"Однако этот фактор был выпущен из виду. Снова всплыло слово "обмен" и моряки были включены в соответствующие списки. Это была огромная ошибка!" - заявил он.

Ранее сообщалось, что 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию и РФ вернулись 24 моряка, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля. 

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