Бессмертный рассказал об "огромной ошибке" Зеленского

Владимир Зеленский при обмене пленными допустил огромную ошибку, полагает Роман Бессмертный / president.gov.ua

Бывший представитель Украины в минской Трехсторонней контактной группе для разрешения конфликта на Донбассе Роман Бессмертный считает, что во время обмена пленными 2019 президент Владимир Зеленский допустил огромную ошибку.

Включение захваченных в плен россиянами 24 украинских моряков не нужно было включать в списки для обмена, поскольку РФ и так должна была их освободить, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По его словам, украинский лидер хотел сделать как лучше, а в результате объединил желание освободить моряков-украинцев и других наших соотечественников.

"…При этом он забыл, что Россия и без того безусловно должна освободить моряков, потому что есть соответствующее решение трибунала (решение Международного морского трибунала - Ред.)", - подчеркнул Бессмертный.

Читайте такжеОбмен пленными 2019: Порошенко "примазался" к успехуСобеседник добавил, что за неисполнение решения трибунала не сразу, но наступают серьезные санкции, а это могло бы помочь расширить круг союзников Киева и базу для давления на Москву.

"Однако этот фактор был выпущен из виду. Снова всплыло слово "обмен" и моряки были включены в соответствующие списки. Это была огромная ошибка!" - заявил он.

Ранее сообщалось, что 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию и РФ вернулись 24 моряка, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.