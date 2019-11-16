Признать аннексию Крыма: Помпео объяснил решение США

Майк Помпео объяснил, почему США не признади за Россией Крым / GettyImages

Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее рассказал об оружии для "борьбы с русскими", объяснил "разными фактическими обстоятельствами" то, почему США признали за Израилем Голаны, однако не согласились с аннексией Крыма, совершенной Россией весной 2014 года.

По информации, такое заявление Помпео сделал в ходе выступления в Хьюстоне.

В ответ на вопрос, как соотносится поддержка США относительно Голанских высот и заявление об "аннексии" полуострова, Помпео отметил, что это, очевидно, разные ситуации.

При этом госсекретарь США добавил, что в мире много "спорных мест" и обстоятельств, однако не уточнил, какие из них стали решающими для Соединённых Штатов.

"Существует набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат. Там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь.

Напомним, ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО никогда официально не признают аннексию Крыма.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал Столтенберг.

Читайте такжеАннексия Крыма и конфликт на Донбассе: Меркель сделала громкое заявлениеТакже ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что именно при президенте Дональде Трампе США решили предоставить военную помощь Украине.

Помпео отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующими, на 100% законными и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

Кроме того, Помпео напомнил, что прошлая администрация Барака Обамы позволила Владимиру Путину "забрать пятую часть Украины".