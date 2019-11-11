"Обама давал одеяла": Помпео рассказал об оружии для "борьбы с русскими"

Майк Помпео / GettyImages

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие. При этом госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что при президенте Бараке Обаме в Киев отправляли одеяла.

По его словам, нынешний американский лидер Дональд Трамп обеспокоен страданиями украинцев.

"Нынешний президент также хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских", - заявил Помпео в комментарии телеканалу WCSC-TV.

При этом он отметил, что гордиться действиями своей администрации. Также он указал, что в США хотят уменьшения уровня коррупции в Украине.

"Мы были предельно ясны. Мы хотели сделать так, чтобы масштабы коррупции, которая существует в Украине слишком долго, были сокращены, и президент Зеленский имел возможность это сделать", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину.