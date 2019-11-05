"Нация с глубокой историей коррупции": Помпео рассказал о приоритетах по Украине

Майк Помпео / Reuters

В Украине коррупция имеет глубокую историю, заявил государственный секретарь США Майк Помпео говоря о поддержке Администрацией Дональда Трампа усилий Киева по борьбе с коррупцией.

"Что касается Украины, мы были сосредоточены на нескольких вещах. Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера (бывшего спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, - ред.) была очень четкой: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции", - в интервью радиостанции KCMO.

При этом Помпео отметил, что, в отличие от Трампа, одобрившего поставку летального оружия Украине, во время начала российской агрессии в 2014 году бывший президент США Барак Обама отказывался предоставлять Киеву системы вооружений, необходимые для защиты государства.

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"Мы также обеспечили украинскую сторону технической помощью, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять. Мы последовательно поддерживаем украинский народ", – добавил госсекретарь США в интервью, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепартамента.

Напомним, ранее Помпео заверил, что США не оказывали давления на Украину в обмен на оказание финансовой и военной помощи.