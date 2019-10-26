Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ

Майк Помпео выступал против поддержки экс-посла США в Украине Мари Йованович / Reuters

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Филип Рикер 26 октября должен был сообщить следователям по вопросам импичмента президента США Дональда Трампа, что госсекретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники выступили против поддержки экс-посла США в Украине Мари Йованович.

По сведениям источника газеты The Wall Street Journal, Рикер - давний друг Йованович, в связи с чем он выражал ей поддержку в свете ее отзыва из Киева. Он также пытался найти единомышленников среди других сотрудников Госдепа.

Как утверждает источник издания, этому помешал непосредственно Помпео, который настаивал на том, что отставка Йованович была важна лично для президента США Дональда Трампа. Такого же мнения придерживались другие чиновники Госдепартамента.

Рикер должен был сегодня выступить перед членами Комитета по разведке Палаты представителей в рамках процедуры импичмента Трампа. Однако его появлению перед законодателями помешал Госдепартамент. В связи с этим Рикеру выслана повестка, обязывающая его явиться в профильный комитет для дачи показаний.

Напомним, Мари Йованович отослали с должности посла США в Украине в мае 2019 года. Позже стало известно, что Йованович даст показания по делу об импичменте Трампа.

Кроме того, экс-посол обвинила Трампа в давлении на Госдепартамент для ее увольнения.