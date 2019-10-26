  1. Главная
  3. Политика

Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ

26 октября 2019, 23:23

Помпео настаивал на том, что отставка Йованович была важна лично для президента США Дональда Трампа.

Майк Помпео
Майк Помпео выступал против поддержки экс-посла США в Украине Мари Йованович / Reuters

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Филип Рикер 26 октября должен был сообщить следователям по вопросам импичмента президента США Дональда Трампа, что госсекретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники выступили против поддержки экс-посла США в Украине Мари Йованович.

По сведениям источника газеты The Wall Street Journal, Рикер - давний друг Йованович, в связи с чем он выражал ей поддержку в свете ее отзыва из Киева. Он также пытался найти единомышленников среди других сотрудников Госдепа.

Как утверждает источник издания, этому помешал непосредственно Помпео, который настаивал на том, что отставка Йованович была важна лично для президента США Дональда Трампа. Такого же мнения придерживались другие чиновники Госдепартамента.

Рикер должен был сегодня выступить перед членами Комитета по разведке Палаты представителей в рамках процедуры импичмента Трампа. Однако его появлению перед законодателями помешал Госдепартамент. В связи с этим Рикеру выслана повестка, обязывающая его явиться в профильный комитет для дачи показаний.

Напомним, Мари Йованович отослали с должности посла США в Украине в мае 2019 года. Позже стало известно, что Йованович даст показания по делу об импичменте Трампа.

Кроме того, экс-посол обвинила Трампа в давлении на Госдепартамент для ее увольнения.

США Мари Йованович Майк Помпео Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:23
Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович - WSJ
23:00
Секретарь СНБО Данилов назначен главой Национального центра кибербезопасности
22:42
Копы Британии обвинили в убийстве водителя фуры, в которой нашли 39 трупов
22:28
"Травить и запугивать": Мисс Украина-2019 резко высказалась о вреде патриотизма
22:07
Авиабомбы и боевые самолеты: оккупанты провели военные учения в Крыму
21:55
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019 Видео
21:52
"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью
21:38
На Херсонщине освобожденный из плена РФ моряк Беспальченко отгулял свадьбу Фото Видео
21:33
Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
21:30
"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в Золотом Видео
21:20
Вечерний Квартал 2019 8 выпуск: смотреть онлайн 26-10-2019 Видео
21:18
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине Видео
20:47
Умерла солистка Бурановских бабушек Видео
20:25
В Киеве прошел парад зомби: фото жутко реалистичных образов Фото Видео
20:14
Резня в Одессе: в результате массовой драки с иностранцами погибли двое Фото Видео
19:45
В Казахстане пол в торговом центре выложен кусками надгробных плит Фото Видео
19:30
"Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о непростой поездке в Золотое Фото
19:25
Печенье на Хэллоуин 2019: рецепт жуткой вкусняшки Фото
19:04
Над Днепром у самолета с пассажирами на борту отказал двигатель
18:48
Замминистра обороны призвал готовиться к агрессии из Беларуси, его интервью убрали с сайта
18:28
"Находятся нелегально": в ООС отреагировали на вооруженных добровольцев в Золотом
18:12
На Майдане простились с ветераном АТО Сенсеем, который подорвался в Киеве на гранате Фото Видео
17:55
Буллинг под Киевом: школьники избили одноклассника до сотрясения мозга
17:37
Дифтерия в Украине: врачи зафиксировали новый случай в Тернопольской области Видео
17:26
"Мы останемся": ветераны из Азова в Золотом ответили Зеленскому Видео
16:58
У Онуфрия пожаловались на "захват" храма сторонниками ПЦУ под Ровно Фото
16:40
Умер участник Песняров Олег Молчан Видео
16:30
Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против нардепов
16:06
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
15:50
"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войск Фото Видео
15:19
Залог в размере 600 тысяч гривен: заместителю мэра Днепра избрали меру пресечения Видео
15:00
В РФ ответили Разумкову по возвращению в ПАСЕ и повторили мантру о "едином народе"
14:51
В центре Киева прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны Фото Видео
14:41
"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове Фото Видео
14:06
Канцерогены и пыль: спасатели назвали самые загрязненные города Украины
13:47
"Липовые справки за 100 долларов": дифтерию в Ужгороде изучают англичане
13:33
У Гончарука рассказали, кому "светит" двойное гражданство
13:05
Стало известно о визите Зеленского к добровольцам в Золотое: как приняли, и о чем шла речь Видео
13:00
Коса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фото Фото Видео
12:39
Киев накроет снег: синоптик назвал дату Фото
12:04
"Дерзкая попытка побега": на Днепропетровщине убит боец Нацгвардии
11:43
Механизмы возврата Крыма и оккупированного Донбасса в Украину будут отличаться - Разумков
11:34
"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля
11:25
Признать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД России
10:57
За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире
10:26
"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone
10:02
Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
09:55
"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче
09:43
У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять