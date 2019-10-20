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"Россиянам не нравится": Помпео не заметил давления Вашингтона на Киев

20 октября 2019, 19:57

Чиновник уверен, что финансовая помощь США станет залогом безопасности Украины.

Помпео
Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что американская власть не оказывала давления на Украину в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Как сообщает ABC, Помпео во время процесса выработки решений между странами о предоставлении Украине помощи по линии Министерства обороны США или Госдепартамента "для отпора России" не заметил какого-либо влияния власти.

По словам главы Госдепа, во время переговоров американских и украинских представителей ставился вопрос о стратегических последствиях финансовой помощи и о целевом предназначении, а также грамотном распределении средств.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: Зеленский сделал важное заявление"Благодаря этому (выделению США денежных средств на оборонный сектор Украины — ред.) украинцы теперь в большей безопасности. И россиянам это, разумеется, не нравится", — сказал Помпео.

Чиновник признал, что получал от адвоката президента США Рудольфа Джулиани собранные по Украине материалы. Однако лично их не просматривал, а передавал компетентным лицам.

Как ранее сообщалось, исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни пояснил свои слова относительно приостановления выделения Вашингтоном помощи Украине.

Напомним, Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому.  Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора. 

Дональд Трамп Майк Помпео новости США новости Украины и мира
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