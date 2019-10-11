Йованович обвинила Трампа в давлении на Госдепартамент для ее увольнения

Мари Йованович обвинила Трампа в давлении во время каденции в Украине / "РБК-Украина"

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович в рамках выступления перед законодателями Конгресса причиной своего отзыва из Киева назвала давление президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

Как сообщает The Washington Post, заседание на Капитолийском холме в Вашингтоне прошло за закрытыми дверями, однако СМИ получили подготовленный заранее доклад Йованович.

В своей речи дипломат констатировала, что этой весной она была вынуждена оставить Киев "ближайшим самолетом". Затем Йованович встретилась с замом госсекретаря, который сообщил ей о "сокращении ее срока".

Чиновник Госдепа заверил посла, что она ничего плохого в Киеве не сделала, но президент потерял доверие к ней, а Госдеп находился под большим давлением для ее устранения с должности с лета 2018 года.

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"Неверно мнение о том, что я не лояльна к президенту Трампа. Я слышала в СМИ утверждения, что я якобы сказала команде посольства игнорировать приказы президента, "поскольку ему объявят импичмент". Это утверждение ошибочно. Я никогда такого не говорила своим коллегам посольства или кому-то другому. Далее, администрация Обамы не просила меня помочь кампании Клинтон или навредить кампании Трампа, и я бы не делала любые подобные шаги, если бы даже просили", - заявила дипломат.

Напомним, Йованович 11 октября прибыла в палату представителей для предоставления показаний в рамках расследования конгрессменов по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу.

Как ранее сообщалось, стали известны подробности отстранения от должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.