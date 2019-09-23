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"Обама позволил Путину забрать пятую часть Украины": Помпео похвалил Трампа

23 сентября 2019, 08:29

Госсекретарь США вспомнил, что именно Дональд Трамп решил предоставить военную помощь Украине.

Майк Помпео
Майк Помпео похвалит Трампа за поддержку Украины / GettyImages

Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее возложил надежду на Владимира Зеленского в вопросе оживления нормандского формата, заявил, что именно при президенте Дональде Трампе США решили предоставить военную помощь Украине.

Помпео отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующими, на 100% законными и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

"Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню, как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент принял решение о предоставлении и не единожды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины", — отметил он.

Кроме того, Помпео напомнил, что прошлая администрация Барака Обамы позволила Владимиру Путину "забрать пятую часть Украины", сообщает Голос Америки.

Читайте такжеВозврат Крыма Украине: Захарова вставила "пять копеек" после заявления ПомпеоНапомним, в четверг, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. 

Конгрессмены утвердили законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, в котором есть пункт, касающийся военной помощи Украине. Согласно документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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