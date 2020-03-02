За обещание сажать Зеленского будут бить, как Порошенко - эксперт

Зеленского ждет судьба Порошенко / УНИАН

Вся новая антикоррупционная структура является полным фейком. Она неэффективна, может, импотентная, заявил в комментарии Главреду политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Посмотрите на последний приговор Антикоррупционного суда, вынесенный Бобову, который имеет ... уплатить штраф, и все. Это парадокс! Все, что делают наши антикоррупционные органы - курам на смех!", - отметил эксперт.

По словам Октисюка, все дела, возбужденные против Порошенко, также вряд ли чем-то закончатся, так как на нем "завязаны все ключевые олигархи".

"Соответственно, если попытаются отработать материал по Порошенко и доказать его вину в различных сделках (с Центрэнерго, Роттердам +, Кузницей т.д.), придется сажать все", - подчеркнул он.

Октисюк убежден, что Зеленский не принял соответствующее волевое решение и попал в олигархическую ловушку.

"Поэтому разговоры о посадках - это не более, чем электоральный "треп", "байки о фуфайке". Никаких посадок не будет, в том числе не посадят и Порошенко. А лозунг "Весна придет - сажать будем" стоит воспринимать исключительно как предвыборное обещание Зеленского. Оно такое же пустое, как и слова Порошенко, произнесенные в начале его президентского срока, о том, что через две недели он остановит войну. Как Порошенко потом все время били за обещание закончить войну за две недели, так же будут бить Зеленского за обещание сажать", - резюмировал эксперт.

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