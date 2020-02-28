Порошенко явился на допрос в ГБР и заявил о "перемоге" в суде

Петр Порошенко прибыл в ГБР / УНИАН

В пятницу утром, 28 февраля, бывший президент Украины, лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко прибыл на допрос к следователю Государственного бюро расследований Украины.

Как заявил он перед зданием ГБР, суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

"10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сообщил Порошенко перед входом в здание в ГБР в пятницу утром.

Выступая перед собравшимися Порошенко заявил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

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Накануне Порошенко объявил о том, что самостоятельно явится на допрос в Госбюро расследований и назвал решение суда о его принудительном приводе "незаконным".

Ранее следственный судья приняла решение о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР. Его исполнение было возложено на подразделения Национальной полиции. Порошенко через адвокатов пытался оспорить решение, но Киевский апелляционный суд отказал ему.