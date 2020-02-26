Приведут принудительно на допрос: суд отказал Порошенко в апелляции

В суд поступило две апелляции и обе отклонили
Киевский апелляционный суд отказал пятому президенту Украины Петру Порошенко в рассмотрении апелляционной жалобы по поводу принудительного привода. Так, ГБР имеет право заставить силой политика прийти для дачи показаний.
Соответствующее решение суд принял во вторник, 25 февраля.
"Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается", - сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, передает Украинская правда.
При этом указано, что в суд подали две жалобы и обе - отклонены.
Как ранее сообщал Главред, суд принял решение о принудительной доставке пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.