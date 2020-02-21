Суд постановил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Порошенко доставят на допрос с применением силы / УНИАН

Суд принял решение о принудительной доставке пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.

Как отмечается в решении инстанции, допрос состоится 28 февраля в 14:00.

Вердикт вынесла следственный судья Константинова К.Е. Исполнение решения о совершении привода поручили ответственным подразделениям органам Национальной полиции.

Как известно, Порошенко уже проигнорировал более 20 вызовов на допрос в госбюро расследований. Именно из-за этого, следователи направили в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос.

Например, 21 января он провел вечер в кинотеатре на просмотре фильма отечественного кинематографа Пекельна хоругва, хотя в это день он должен был явиться на допрос ГБР.

А 24 января экс-президент все-таки порадовал своим присутствием следователей, но устроил истерику под зданием ГБР из-за того, что внутрь не пустили его соратников.

Ранее Главред также сообщал, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.