Нужен желтый бобик: Порошенко доставят на допрос принудительно

Порошенко собираются принудительно доставить к следователям / УНИАН

Экс-президент Петр Порошенко уже проигнорировал более 20 вызовов на допрос в госбюро расследований. Именно из-за этого, следователи направили в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос Порошенко.

О том, что данное ходатайство поступило в ГБР, сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram.

"Дорогие друзья, информирую вас по большому секрету, что в прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника. Очевидно, что Государственному бюро расследований к закупке белых халатов с длинными рукавами для ряда членов его партии необходимо объявить тендер еще и на покупку желтого бобика", - написал юрист.

Отметим, Порошенко каждый раз придумывает новые причины-"отмазки" неявки к следователям.

Например, 21 января он провел вечер в кинотеатре на просмотре фильма отечественного кинематографа Пекельна хоругва, хотя в это день он должен был явиться на допрос ГБР.

А 24 января экс-президент все-таки порадовал своим присутствием следователей, но устроил истерику под зданием ГБР из-за того, что внутрь не пустили его соратников.

Ранее Главред также сообщал, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.

"Во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений", - говорится в цитирует УНН Управление внешних коммуникаций НАБУ.